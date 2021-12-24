44,5 тисячі хворих на ковід за добу фіксують в Італії [ Редактировать ]
Рекордна кількість хворих на ковід в Італії, понад 44 з половиною тисячі за останню добу. І це максимальний показник із початку пандемії. Таке зростання інфікованих пов'язують зі стрімким поширенням нового штаму "Омікрон". Уряд Італії вже посилив карантин. Масковий режим обов'язковий як у громадських місцях, так і на вулиці. Термін дії COVID-сертифікату скоротили з дев'яти до шести місяців. Також країна закрила кордон для іноземних туристів - громадян не з ЄС, зокрема українців.
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