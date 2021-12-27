Дві карети швидкої застрягли на засніжених дорогах у Запоріжжі [ Редактировать ]
Заручники негоди. Дві карети швидкої застрягли на засніжених дорогах у Запоріжжі. В обох випадках водії не змогли самотужки здолати підйому. Тож на допомогу медикам приїхали рятувальники, які їх відбуксирували. А взагалі в області - за цю добу надзвичайники шість разів виїжджали вивільняти із заметів автівки. Застрягали - і легковики, і вантажівки. Тому надзвичайникам доводилося залучати й спецтехніку.
Олексій Пуга, начальник Управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України в Запорізькій області:
Всього за добу співробітники служби порятунку за допомогою спецтехніки та тросів витягли на проїзну частину автошляху два вантажних авто у місті Запоріжжя, два легковики у Мелітопольському та Пологівському районі, два автомобілі швидкої медичної допомоги.
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