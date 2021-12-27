Заручники негоди. Дві карети швидкої застрягли на засніжених дорогах у Запоріжжі. В обох випадках водії не змогли самотужки здолати підйому. Тож на допомогу медикам приїхали рятувальники, які їх відбуксирували. А взагалі в області - за цю добу надзвичайники шість разів виїжджали вивільняти із заметів автівки. Застрягали - і легковики, і вантажівки. Тому надзвичайникам доводилося залучати й спецтехніку.

Олексій Пуга, начальник Управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України в Запорізькій області: