Биологи назвали тех, кому не страшен COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Некоторые люди отличаются необычайной устойчивостью к COVID-19 и не инфицируются даже в очаге заражения. Ученые предполагают, что это связано с мощным клеточным иммунитетом или с врожденной невосприимчивостью к вирусу. Об этом пишет журнал Nature, опубликовавший исследование британских ученых.
Когда патоген попадает в организм, его встречают Т-лимфоциты, задача которых - распознать и уничтожить "незванных гостей" и передать информацию о чужеродных антигенах В-клеткам, вырабатывающим антитела.
Иногда этот первичный клеточный иммунный ответ бывает настолько сильным, что до антител не доходит - Т-лимфоциты самостоятельно уничтожают вирус. У человека не возникают клинические симптомы заболевания, не образуются антитела, ПЦР-тесты дают отрицательные, но организм приобретает защиту от повторного заражения.
Это объясняется тем, что среди Т-лимфоцитов есть специализированные Т-клетки, запоминающие патоген. Насколько такой иммунитет стойкий и долгий, до конца неясно.
Организм выстраивает две линии защиты от инфекции: с помощью Т-клеток и В-клеток
В первую волну пандемии ученые четыре месяца наблюдали за медработниками "красной зоны" больницы святого Варфоломея в Лондоне, где лечили пациентов с COVID-19. У медиков брали у них анализы крови, делали ПЦР-тесты. Многие заболели, но у 58 человек, несмотря на высокий риск заражения, не было ни симптомов, ни антител в крови, ни вирусного РНК.
У 20 был повышенный уровень Т-клеток, у 19 - белка иммунной системы IFI27, и у всех 58 выявили Т-клетки, распознающие и отключающие кластер белков вируса SARS-CoV-2 - репликационно-транскрипционный комплекс (RTC), необходимый коронавирусу на самых ранних стадиях размножения.
Это говорит о том, что вирус проник в организм, но не смог там прижиться. Так как речь идет о первой волне пандемии и у наблюдаемых не могло быть защитной памяти именно к SARS-CoV-2, ученые предположили, что мощный клеточный иммунитет обеспечили Т-клетки, образовавшиеся ранее, при встрече с другими, более легкими коронавирусами, вызывающими простуду.
Исследователи считают, что это дает надежду на создание универсальной коронавирусной вакцины, нацеленной на RTC-комплекс, а не на спайковый белок SARS-CoV-2, как большинство современных средств. Спайковые белки у коронавирусов очень разные и сильно мутируют, а репликационно-транскрипционные комплексы схожи и не меняются. Такая вакцина защитит не только от SARS-CoV-2 и его вариантов, но и от других коронавирусов, в том числе еще неизвестных.
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