У ВООЗ закликали світових лідерів реально оцінювати загрозу штаму "Омікрон" [ Редактировать ]
До закінчення пандемії ще далеко, тож розслаблятися не варто – застерігають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там закликали світових лідерів реально оцінювати загрозу штаму "Омікрон". Мовляв, цей варіант дуже небезпечний, навіть попри те, що перебіг захворювання може бути легшим, аніж від інших мутацій.
Тедрос Гебреїсус, глава ВООЗ:
Не обманюйте себе, "Омікрон" призводить до госпіталізації та смертей, і навіть менш серйозні випадки захворювань створюють навантаження на медустанови країн. Минулого тижня "Омікроном" інфікувалися ще 18 мільйонів людей у світі. Такий сплеск захворюваності може призвести до появих нових мутацій коронавірусу.
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