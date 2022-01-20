Цей варіант дуже небезпечний, навіть попри те, що перебіг захворювання може бути легшим

До закінчення пандемії ще далеко, тож розслаблятися не варто – застерігають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там закликали світових лідерів реально оцінювати загрозу штаму "Омікрон". Мовляв, цей варіант дуже небезпечний, навіть попри те, що перебіг захворювання може бути легшим, аніж від інших мутацій.

Тедрос Гебреїсус, глава ВООЗ: