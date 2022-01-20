Во Львове злоумышленник вломился в Западный апелляционный хозяйственный суд и вынес из кабинета судьи $120 тыс. Об этом сообщил "Высокий замок" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Беспрецедентный случай произошел во Львове 19 января около пяти часов утра. Неизвестный грабитель вломился в здание суда, расположенного на улице Лычаковской, 81.

В областной полиции уточнили, что ограбили один из кабинетов судьи, но рассказывать детали отказались. Журналисты узнали подробности из собственных компетентных источников в правоохранительных органах.

Грабитель залез в суд через окно на втором этаже, это зафиксировали камеры видеонаблюдения. В кабинете судьи он сломал сейф и вытащил из него 120 тысяч американских долларов. После этого удалился через окно. Вся операция заняла 8 минут.

Интересно: откуда у сейфа в суде такие деньги? Неужели "наколядовали"? Мои источники говорят, что судья объяснила, что деньги не ее. Мол, их на хранение ей отдала подружка, уехавшая за границу на отдых. Впоследствии она планировала их забросить в банк.

Как оказалось, сигнализации в суде нет. Охрана государственная, но никто ничего не слышал и не видел. В пресс-службе суда сообщили, что похищено "имущество, которое было отражено в декларации".

Неизвестным лицом совершено проникновение в служебное помещение Западного АХС и кража личного имущества, которое отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах. По факту проникновения полицией открыто уголовное производство, ведется следствие. Просьба к представителям средств массовой информации не искажать информацию. О результатах следствия будет сообщено дополнительно.

По данным СМИ, полиция открыла уголовное производство по ст. 185 ч. 3 УКУ (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или которая нанесла значительный ущерб потерпевшему). Злоумышленнику грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что перед Новым годом во Львове мужчина использовал эвакуатор, чтобы украсть автомобиль Mercedes-Benz C220. Украденную машину разобрали на запчасти.