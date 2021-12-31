Во Львове мужчина использовал эвакуатор, чтобы угнать транспортное средство Mercedes-Benz C220. Об этом сообщает издание zaxid.net.

Инцидент произошел в мае. Львовянин Виталий Данило хотел купить авто, однако не получил ответа от владельца. Злоумышленник приехал на эвакуаторе ночью на ул. Хуторовка, где был припаркован автомобиль, и отвез машину в село.

Отмечается, что после содеянного злоумышленник распродал украденное авто на запчасти. Таким образом, материальный ущерб составил 38,5 тысяч гривен. Дело мужчины передали в суд, который назначил угонщику наказание в виде 3 лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания срока, заменив его на испытательный срок.

Читайте также, в столице сотрудники полиции задержали сотрудника автомойки, который угнал электрокар Tesla. Мотивом злоумышленника стало то, что он просто хотел прокатиться на автомобиле, он не справился с управлением попал в аварию.

Кроме того, в Одессе 17-летний юноша угнал автомобиль и устроил гонки с полицией. Нарушителя догнали на улице Тираспольской. За рулем машины был 17-летний парень, у которого не было документов на автомобиль, вскоре патрульные получили ориентировку об угоне автомобиля Daewoo.

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