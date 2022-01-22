Тим часом Ізраїль почав проводити реєстрацію своїх громадян, які перебувають чи живуть в Україні. І все це на випадок їх можливої евакуації - у разі початку воєнного конфлікту з Росією.

МЗС Ізраїлю навіть відкрило для цього спеціальний сайт. Антон Готліб розкаже, які дані потрібно вносити.

Ця новина на перших шпальтах в Ізраїлі. Вона витіснила з інформпростору навіть тему "Омікрону". Ізраїльтян, які перебувають в Україні МЗС терміново просить зареєструватися на сайті посольства і повідомити всі дані про місце перебування. Щоб у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну швидко евакуювати своїх громадян.

З огляду на ситуацію, що склалася в Україні, радимо ізраїльтянам, які там перебувають - заповнити цю анкету.

Повідомлення дублюються трьома мовами: українською, російською та івритом. В анкету треба внести дані про членів сім'ї, контактних осіб в Ізраїлі, номер телефону та інші відомості. Реєструють навіть тих, хто має дозвіл на проживання. Поки триває лише збір інформації. Наразі про те, що Ізраїль розпочинає евакуацію своїх громадян з України - не йдеться.

Наразі ці заходи ізраїльського уряду - носять превентивний, так би мовити, запобіжний характер. Влада хоче точно знати, скільки ізраїльтян знаходиться на території України, де саме вони знаходяться, щоб розрахувати ресурси, необхідні для їх евакуації до Ізраїлю у разі початку збройного конфлікту.

В Ізраїлі багато вихідців з України - тому усі справді непокояться, чи буде війна. Тут добре знають, що це таке. Валерія переїхала до чоловіка в Ізраїль за тиждень до початку конфлікту з Хамасом торік у травні. Вся її сім'я зараз в Україні - живуть в Одесі та на Миколаївщині. Жінка щодня телефонує родичам і дуже за них переймається.

Валерія Івашкіна, журналістка:

Я недавно разговаривала со своей сестрой, она учится в девятом классе в Одессе и она призналась: Лера, я боюсь, что начнется война и я не знаю, что делать. Мы то взрослые, мы можем более критично воспринимать информацию, где это может быть просто повышением ставок в переговорах. Но дети, вот и моя сестра тоже, воспринимают это иначе. Как более реальную угрозу, даже если угрозы еще нет.

Ізраїль має великий досвід в евакуації своїх громадян із зон військових конфліктів та різноманітних надзвичайних ситуацій. Чітко відпрацьовані протоколи, налагоджена логістика. Зрозуміло, ніхто тут не хоче, щоб в Україні вибухнула війна. Але в державі, яка воює всю свою історію, звикли готуватися до найгірших сценаріїв заздалегідь.