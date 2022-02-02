На скандал з нардепом відреагував і президент

Політичний вибух. Не минуло й пів року, як справа ДТП за участю депутата Олександра Трухіна - зрушила з місця. Та ще і як? Зі скандалом. Після того, як журналісти оприлюднили відео патрульних із місця аварії, в якій постраждали шестеро людей. На кадрах Трухін намагається домовитися з поліцейськими й піти в ліс. А ще пропонує їм 150 тисяч!

Після цієї публікації, що називається, закрутилося. Трухіна миттєво виключили з партії "Слуга народу". Генпрокуратура - відкрила нове кримінальне провадження. А в ДБР - почали виправдовуватися: мовляв, цього відео в них не було, бо поліція... не дала.

Чому ж ці кадри оприлюднили - зараз? Про деталі та політичні наслідки - дорожньо-депутатської пригоди - матеріал Анни Каменєвої.

Фільм-розслідування "Української правди" з'являється напередодні ввечері. І одразу - спричиняє краш-ефект. Головний доказ журналістів - відео з нагрудної камери одного із патрульних. І воно - шокує. Тут є все - і спроба нардепа Трухіна покинути місце ДТП, і домовитися з поліцією, і дати хабаря.

Принеси мне сумку из багажника. Принеси. - Ну обычная спортивная сумка. - Не надо. - Чего не надо? Там 150 тысяч.

Патрульні відмовляються, але Трухін не здається:

Я на всякий случай сгружу вам 150. Оставите себе протсо, как бонус. - Вы знаете, что камера снимает? - 150 вот этих конфет, шоколадок, ... - Мне эта камера. А что? Я что-то противоправное делаю?

Сергій Петрик, патрульний:

В автомобілі знаходяться гроші в багажному відділені й за допомогою цих грошей - я вирішу це питання. І нам пропонував, так і учасникам дорожньо-транспортної пригоди, що проблем ніяких не буде.

На місці аварії Трухін переконує: був просто пасажиром. Та у поліції є свідки, які нібито бачили, що саме депутат був за кермом. Тож патрульні тричі просять його пройти алкотест.

Нет, я отказываюсь, потому что не был за рулем. - До лікаря нарколога не бажаєте? - Ви відмовляєтесь? Відмоляєтесь, ще раз питаю? - Да.

Не забуває нардеп нагадати й про свої зв'язки.

Иди сюда. Давай я тихонечко сейчас в лес уйду. - Не получится. - Я с Денисом поговорою. - С каким? - С Монастырским.

На ранок - інтернет рясніє мемами.

А офіційні сторінки правоохоронних органів - заявами. У МВС переконують: до справи не мають жодного стосунку. Її розслідує - ДБР. І всі матеріали - давно передали в бюро.

Всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався "домовитись" із міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності.

А в ДБР переконують - відео з нагрудної камери патрульного - бачать... уперше. Бо його їм - не надали.

Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідування:

Слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформацію, яку повідомив журналістам.

Де ж це відео було майже пів року? Хто його приховував? І навіщо? Ці питання поки без відповіді. Тим часом генпрокурорка Ірина Венедиктова заявила - проти Трухіна відкрили нове кримінальне провадження - за спробу дати хабаря. Розслідуватиме його - НАБУ. На скандал з нардепом відреагував і президент.

Володимир Зеленський, президент України:

Я думаю, що всі одноголосно, мені здається, підтримують, щоби звільнити пана Трухіна з партії "Слуга народу". Я вважаю це ж питання справедливості. Всі повинні бути рівними перед законом. Ти - депутат, ти є прикладом і тому маєш нести особливу відповідальність. Я очікую саме таку реакцію наших правоохоронців і депутатів партії "Слуга народу".

Однопартійці Трухіна відреагували одразу. Його сьогодні ж вигнали з партії. Бо за вчинок колеги, кажуть, соромно.

Юлія Палійчук, речниця фракції "Слуга народу":

Розпочато процес виключення пана Трухіна зі складу депутатської фракції. Турхін є заступником голови бюджетного комітету. І рішення про те чи залишиться він на своїй посаді, повинен прийняти комітет.

А ще - депутати почали збирати підписи за проведення позачергового засідання - по справі Трухіна. Аби на ньому прозвітували і голова МВС, і очільник ДБР. У монобільшості - перервати карантин готові. Та хочуть послухати правоохоронців не лише щодо справи Трухіна, а й щодо інших, де фігурують депутати з різних фракцій. Та коли це засідання відбудеться - поки не відомо. Та головне - чи почуємо відповіді на питання - хто був за кермом? Чому затягнулося розслідування? І де всі п'ять місяців було відео з нагрудної камери патрульного?