В Херсоне тарифы на проезд "взлетели" [ Редактировать ]
С понедельника, 7 февраля, в Херсоне подорожал проезд в городском транспорте. Об этом сообщает сайт Херсонского городского совета.
В троллейбусах стоимость проезда выросла с 5 до 6 гривен, а в маршрутных автобусах проезд теперь стоит 8 гривен.
Отмечается, что цена проезда изменена с целью устранения правовых коллизий и единого урегулирования стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.
Читайте также, весной 2022 года стоимость проезда в столичном общественном транспорте вырастет до 20 гривен. При этом "Карточка киевлянина" позволит заплатить за поездку почти вдвое меньше. Обладатели льгот после подорожания продолжат ездить в городском транспорте бесплатно.
Кроме того, в Тернополе поднимают плату за проезд в общественном транспорте и одновременно отказываются от бумажных билетов и переходят на электронный проездной. Для удобства Тернополя и гостей города открыты 44 авторизованных пункты.
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