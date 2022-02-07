С понедельника, 7 февраля, в Херсоне подорожал проезд в городском транспорте. Об этом сообщает сайт Херсонского городского совета.

В троллейбусах стоимость проезда выросла с 5 до 6 гривен, а в маршрутных автобусах проезд теперь стоит 8 гривен.

Отмечается, что цена проезда изменена с целью устранения правовых коллизий и единого урегулирования стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

Читайте также, весной 2022 года стоимость проезда в столичном общественном транспорте вырастет до 20 гривен. При этом "Карточка киевлянина" позволит заплатить за поездку почти вдвое меньше. Обладатели льгот после подорожания продолжат ездить в городском транспорте бесплатно.

Кроме того, в Тернополе поднимают плату за проезд в общественном транспорте и одновременно отказываются от бумажных билетов и переходят на электронный проездной. Для удобства Тернополя и гостей города открыты 44 авторизованных пункты.

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