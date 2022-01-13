На территории Украины за период с января по декабрь 2021 года тарифы на проезд в городском транспорте выросли на 32,8% (с 5,5 гривен до 7,3 гривен). Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Таким образом, наивысшая стоимость проезда наблюдается в Ивано-Франковской области. Там билеты подорожали с 6 гривен до 10 гривен (на 66,7%) и Львовской области, где билеты подорожал с 7 гривен до 10 гривен (на 42,9%). При этом в Донецкой области проезд подорожал с 6 гривен до 9,5 гривен (на 39,5%). В Тернопольской области стоимость проезда выросла до 8,9 гривен (на 50,0%).

Отмечается, что в столице стоимость проезда осталась на уровне 8 гривен. Известно, что самый дешевый проезд - вв Волынской области - 4 гривны. В Херсонской и Сумской областях - 5 гривен.

Читайте также, весной 2022 года стоимость проезда в столичном общественном транспорте вырастет до 20 гривен. При этом "Карточка киевлянина" позволит заплатить за поездку почти вдвое меньше. Обладатели льгот после подорожания продолжат ездить в городском транспорте бесплатно.

Кроме того, в Тернополе поднимают плату за проезд в общественном транспорте и одновременно отказываются от бумажных билетов и переходят на электронный проездной. Для удобства Тернополя и гостей города открыты 44 авторизованных пункты.