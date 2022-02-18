Про вихід із пандемії COVID-19 у три етапи заявили в Німеччині [ Редактировать ]
Про вихід із пандемії COVID-19 у три етапи заявили в Німеччині. За інформацією "Дойче Велле", в країні вже поступово повертаються до "допандемічного способу життя". Перший етап уже триває - скасовані будь-які обмеження на особисті контакти для вакцинованих і тих, хто перехворів на коронавірус. Водночас другий етап відбудеться четвертого березня - тоді в закладах харчування, а також у готелях, зможуть перебувати не лише імунізовані й ті, хто перехворів, а й люди з негативним тестом на COVID-19. Останній етап стартуватиме 20 березня - тоді мають бути скасовані, цитую, "всі істотні захисні заходи".
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