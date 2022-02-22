За добу російські найманці майже 90 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ [ Редактировать ]
Двоє українських армійців загинули напередодні на Сході країни. 18-тьох - поранено. За добу російські найманці майже 90 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил, більшість - із застосуванням забороненого озброєння. З гармат, потужних мінометів, гранатометів і кулеметів супротивник гатив уздовж усієї лінії розмежування. Від початку поточної доби окупаційні війська з артилерії та мінометів били в районі Богданівки, Гнутового, Водяного, обстріляли околиці Маріуполя і Щастя. Об'єднані сили контролюють ситуацію й адекватно реагують на дії ворога.
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Це єдина теплова електростанція в області. А у Донецьку внаслідок обстрілів знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію.
За добу бойовики майже 90 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил, понад - 60 з них із застосуванням забороненого великокаліберного озброєння.
У Донецьку внаслідок обстрілів знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Загалом без води залишилось понад 29 тисяч людей.
Кожен раз ворог застосовував великокаліберні міномети й артилерію. Попередньої доби наші захисники нарахували 80 порушень режиму тиші.
Про це говорили й очікували. Цього тижня - ворог пішов на ескалацію на Донбасі. Десятки потужних обстрілів. Артилерійські удари й атаки танків. Під вогнем опинилися армійські позиції й мирні села та міста.