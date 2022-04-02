Жертвами ракетного удару по Миколаївській ОДА вже стали 36 людей - Кім [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації зросло до 36 людей. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
За його словами, рятувальники дістали з-під завалів його секретаря.
Сьогодні підписано розпорядження про заборону продажу металобрухту, військової техніки та боєприпасів за територію області.
Це означає - у нас буде тиждень добровільної здачі техніки. Ми дуже потребуємо ремонтної бази, снарядів. Також нагадую, що є кримінальна відповідальність за розграбування військової техніки та мародерство.
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