Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації зросло до 36 людей. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його словами, рятувальники дістали з-під завалів його секретаря.

Сьогодні підписано розпорядження про заборону продажу металобрухту, військової техніки та боєприпасів за територію області.

Це означає - у нас буде тиждень добровільної здачі техніки. Ми дуже потребуємо ремонтної бази, снарядів. Також нагадую, що є кримінальна відповідальність за розграбування військової техніки та мародерство.