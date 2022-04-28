Палата громад - нижня палата парламенту Канади - одноголосно схвалила резолюцію, в якій дії Росії в Україні названо геноцидом. Про це повідомляє Global News.

У резолюції йдеться, що існують"чіткі та достатні докази систематичних та масових військових злочинів і злочинів проти людяності" з боку російських військ на території України.

Формального голосування щодо резолюції у Палаті громад не проводилося. Документ не має обов'язкового характеру і не зобов'язує уряд Канади до будь-яких дій. Він також не спричинить наслідків у рамках міжнародного права.

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Резолюцію на розгляд Палати громад висунула депутат від Нової демократичної партії (NDP) Хізер Макферсон. Вона заявила, що таким чином хоче підштовхнути уряд Канади до подальших дій проти Росії, зокрема до запровадження нових санкцій.

Це спосіб сказати, що конфлікт в Україні не закінчено, що підтримки, яку ми надаємо, недостатньо, і нам потрібно зробити більше для народу України.

Українська діаспора у Канаді вважається другою за величиною у світі після російської. У Канаді живуть майже 1,4 млн вихідців з України.

Раніше дії російської армії в Україні назвали геноцидом парламенти Естонії та Латвії.

Геноцидом є дії з метою повністю або частини знищити будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу. Рішення про те, чи було здійснено геноцид, уповноважений приймати лише Міжнародний кримінальний суд ООН. Він поки не назвав дії Росії в Україні геноцидом.

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Геноцидом те, що відбувається в російсько-українській війні, називав президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден. Пізніше в Білому домі заявили, що це особиста думка Байдена.