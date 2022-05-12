Командир морпіхів, які боронять Маріуполь, Сергій Волина звернувся до засновника технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска з проханням по допомогу в евакуації з "Азовсталі".

Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе.

Наші планети знаходяться поряд, томущо я живий там, де практично неможливо вижити.

Допоможи нам вийти з Азовсталі до третьої країни. Якщо не ти - то хто? Підкажи.

Волина закликав "кожну людину планети Земля допомогти зробити так, щоб Ілон побачив моє звернення".

Говорять, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити у неможливе. Він довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми!

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Нагадаємо, що на "Азовсталі" в Маріуполі залишаються українці бійці, яких безупинно штурмують російсьбкі війська.

Україна пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ. Росіяни поки відмовляються, переговори тривають.