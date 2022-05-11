Україна запропонувала Росії новий варіант порятунку бійців з "Азовсталі" - Верещук [ Редагувати ]
Український уряд розробив нову пропозицію щодо порятунку військових, які перебувають на території заводу "Азовсталь". Їх планують обміняти на полонених російських солдатів.
Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Як перший крок, запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з "Азовсталі" гуманітарним коридором. Водночас, віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених", - розповіла міністр.
Вона наголосила, що уряд наразі опрацьовує різні варіанти порятунку наших військових.
"Жоден з них не ідеальний. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - заявила міністр.
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