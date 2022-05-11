Український уряд розробив нову пропозицію щодо порятунку військових, які перебувають на території заводу "Азовсталь". Їх планують обміняти на полонених російських солдатів.

Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Як перший крок, запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з "Азовсталі" гуманітарним коридором. Водночас, віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених", - розповіла міністр.

Вона наголосила, що уряд наразі опрацьовує різні варіанти порятунку наших військових.

"Жоден з них не ідеальний. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - заявила міністр.