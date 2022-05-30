У Луврі чоловік забруднив знамениту картину "Мона Ліза", автором якої є Леонардо да Вінчі. Відвідувач у перуці під'їхав до полотна в інвалідному візку, після чого несподівано піднявся і спробував розбити куленепробивне скло – спроба виявилася провальною. Тоді він вимазав картину тортом і розкидав навколо пелюстки троянд.

Чоловіка відразу затримала охорона музею, тоді як інші відвідувачі продовжували фотографувати та знімати інцидент. Про це пише видання Marca.

Картина, яка була створена приблизно в 1503 році, не постраждала, тому що знаходиться під спеціальним захистом за куленепробивним склом. Співробітники служби безпеки очистили забруднене скло одразу після того, як вивели чоловіка з будівлі.

Напад із тортом на "Мону Лізу" - далеко не перша спроба зіпсувати полотно. Так, у 1950-х роках турист облив картину сірчаною кислотою, а болівійський студент ударив її каменем. Влітку 2009 року інший відвідувач жбурнув у полотно чашку чаю.

Сьогодні "Мона Ліза" знаходиться у власному залі Лувра не лише під спеціальним захистом за куленепробивним склом, але й оснащена складною сигналізацією та механізмом для підтримки мікроклімату для збереження полотна. Вартість цієї системи 7 мільйонів доларів. Картина на даний час визнана безцінною і не підлягає страховці.

У 2020 році щедрий любитель мистецтва заплатив 80 тис. євро, щоб ближче роздивитися "Мону Лізу". Невідомий цінитель живопису був присутній на щорічному огляді шедевра, коли його витягли з футляра.