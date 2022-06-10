В Україні потеплішає до +34 [ Редагувати ]
В Україні триває спекотна погода. У суботу-неділю температура повітря у більшості областей становитиме +28 +34 градуси.
Такий прогноз у своєму Telegram-каналі дає синоптик Наталка Діденко.
Найнижчі температури в денний час очікуються в західній частині України - +24 +29 градусів.
Вітер переважно буде східним, лише у західних областях – північно-західним. Помірний, але під час гроз може ставати сильним та рвучким.
Короткочасні дощі з грозами 11 червня можливі у західних областях України, місцями на Півдні та в Центрі, за винятком Дніпра з районами, Полтави та Запоріжжя. В інших регіонах країни опади малоймовірні.
У Києві в суботу буде сухо, стовпчики термометрів піднімуться до +32 +33 градусів.
На Трійцю, у неділю, 12 червня, у столиці пройде дощ із грозою, спека трохи спаде. Вдень очікується близько +29 градусів.
По всій Україні спека ослабне з вівторка, з 14 червня.
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