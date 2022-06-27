У Кропивницькому митці створюють серію портретів військових, рятувальників, лікарів, волонтерів та героїв. У такий спосіб хочуть закарбувати сучасників війни за незалежність України. Ці роботи стануть частиною масштабної виставки. Її презентують у серпні - до Дня Незалежності України.

Погляд мами Світлани - у центрі уваги кропивницьких художників. Вона - одна з героїнь, з якої пишуть портрети. Син Світлани Олексій загинув у червні 2014-ого, йому було лише двадцять два.

Світлана Волохова, мати загиблого військового:

Син у мене служив в третьому полку, в 14-му році, коли почалась війна, їх відправили на восток і в місті Слов'янську на горі Карачун збили віртольот, він був у вертольоті, ну ми помним.

Разом з Олексієм тоді загинув і син Алли - Олександр.

Алла Кондакова, мама загиблого військового:

Вони з Олексієм полетіли разом, також вони разом поховані на Далекосхідному кладовищі, ми звичайно пам'ятаємо, кожного дня, нема такого дня, щоб ми не згадували, дякуємо побратимам наших хлопців, вони також постійно згадують.

Портрети жінок одночасно пишуть з десяток кропивницьких митців. На холстах з'являються перші штрихи.

Ольга - одна з художників та співкураторів мистецького проєкту. Розповідає, малювання допомогло подолати дипресію, що почалась з повномасштабним вторгненням росії.

Ольга Краснопольська, художниця:

Коли ти працюєш наживо з людиною і спілкуєшся з нею, ти трошки глибше сприймаєш людину і в тебе виходить зовсім інша робота, тому що емоція, якісь рухи, мікрорухи обличчя вони найбільше розкривають.

Щотижня художники пишуть портрети різних героїв.

Андрій Надєждін, співкуратор проєкту:

Особливість те, що худохників бере участь багато от, нас починали ми з трьох, а зараз весь час розширюється кількість людей, і портрети , і образи вони будуть різні, і людина буде бачить себе з різних точок зору.

Усі роботи представлять на виставці, яку влаштують у серпні - до Дня Незалежності.