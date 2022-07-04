Жодної тихої доби на Харківщини. Напередодні ракети з сусіднього російського Бєлгорода підступно полетіли на місто, коли всі спали, о четвертій ранку. Одна - зруйнувала будівлю комунального підприємства, друга - розірвалася біля школи, утворивши шестиметрову вирву. Внаслідок удару загинула одна людина і ще чотири дістали поранень.

Вдень - ворог вдарив з артилерії по Дергачах та Вільхівці. І вбив ще трьох людей. Одну жінку забрали до лікарні. На місці ракетного удару - побували наші кореспонденти.

Нова Баварія. Тиха околиця Харкова. Невеличкі приватні будинки й старенька школа. Саме сюди, між школою і приватним будинком о четвертій ранку російська армія завдала ракетного удару.

Володимир, місцевий житель:

В 4 утра, в 4 утра, в 4:03, 4:05 и 4:25 три баха, три раза бахнуло. Как бы так, не очень приятная обстановка. Ну, будем держаться.

Зранку місцеві дітлахи розглядають воронку завглибшки шість метрів, яку російський снаряд утворив біля їхньої школи.

А ракета где? Где ракета? - Ракета взорвалась!

Кількаметрову вирву місцеві жителі одразу взялися засипати землею та будівельним сміттям.

Поруч - приватний будинок. Він постраждав найбільше. Вікна вибило, а всередині все знищено.

Ремонта считайте, что нету.

Дружину власника будинку, Ірину, - відвезли до лікарні. В неї осколкове поранення. Та чоловік каже - могло бути й гірше, якби не їхній чотирилапий рятівник Рекс.

Виновник торжества, который спас нам жизнь, который гавкал всю ночь.

Рекс невпинно гавкав усю ніч, не даючи родині спати. Під ранок Олексій з дружиною вирішили, що вже не заснуть, і вийшли з будинку. І саме в цей час і пролунав вибух. Ракета розірвалася за пару метрів від жінки.

Олексій, власник постраждалого будинку:

Собака всю ночь не спала, гавкала. Ну наверное что-то ж чувствовала. Как раз я выпустил собаку, потом зашел, чтобы налить воды. Чайник, чтобы кофе сделать с утра. И прогремел взрыв. Жена как раз курила на улице, заходила в дом, из-за груши.

Олексій каже, якби в цей час спали, навряд чи б вижили. Вибухова хвиля розкидала усі меблі, ліжко розтрощене. У Олексія - старший брат у росії. Тож чоловік - просить передати вітання.

Олексій, власник постраждалого будинку:

Старшему брату, который проживает в россии. Который считает, что надо тут с бендеровцами разобраться. Ему огромный пламенный привет. Когда я на второй день скидывал ему видео, как обстреливают Харьков, он почему-то считал, что это мы сами себя обстреливаем.

Ще одна ракета, яку випустили на кілька хвилин пізніше, влучила в інфраструктурний об'єкт неподалік середмістя Харкова. Загинула одна людина. Ще троє - отримали поранення.