Тут не можна ночувати чоловікам та заборонено вживати алкоголь

У Львові заселили першу мешканку у модульний будинок, який міська влада разом з Червоним хрестом спорудили спеціально для вагітних переселенок. Першою мешканкою стала дружина прикордонника, Тетяна Олійникова з окупованого Старобільська.

Втеча від війни для жінок при надії виявилася важким випробуванням. У Львові вони оселялися у школах, санаторіях чи у знайомих. Тепер хто потребує - зможе жити в комфортних. На новосіллі Тетяни побувала Вікторія Балицька.

Це білизна, яку нам тут дали. Також нам дали ковдри, матраси, дуже гарні кроваті. Полотенце.

Усе нове та якісне. Тетяна на восьмому місяці вагітності, і жінці треба підготуватися до народження молодшого сина.

Тут є пеленальний столик. Кроватку нам уже дали, ліжечко для маленького, ну вона ще складена.

Дотепер Тетяна з семирічним сином Єгором та свекрухою мешкали у школі.

Нам дали клас. Там були хороші умови, небагато людей. У нас все влаштовувало там. Якби для такого, що взагалі ніде жити. Просто що я вагітна і треба ж уже кращі умови.

До 24 лютого Тетяна із сином та чоловіком-прикордонником жили у Старобільську на Луганщині. Щаслива сім'я з планами та мріями. Їх зруйнувало вторгнення рашистів.

Тетяна Олійникова, переселенка з Луганської області:

Ну по всьому місті їздять машини з "зетками". Це "урали", це легкові, люди в формах. Вездє свої прапори вішають. По два, по три на все, на прокуратурі, забору, на всіх. Ну адміністрації. Спочатку люди їх зривали там. Ну їх переслідували ж.

Чоловік захищав країну зі своїм підрозділом, а Таня залишалася вдома. В окупації їй загрожувала смертельна небезпека.

Тетяна Олійникова, переселенка з Луганської обл.:

Ну вони ж ходили по хатах і шукали азовців, айдарівців, хто служив. - Ви як дружина прикордонника наражалися на особливу небезпеку? - Тому чоловік і сказав, щоб ми швиденько виїжджали. Ми спочатку думали, а як, а куди, а що? Тому що це треба також за щось виїжджати і кудись - знати.

До Львова добиралися дві доби. Лише тут, у відносній безпеці, Таня зітхнула з полегшенням. А тепер - відзначає новосілля. Для вагітних жінок у місті звели два модульні будинки на 112 місць.

Ольга Малик, директорка Львівського міського центру соціальних служб:

Жінки внутрішнього переміщення, які з сьомого місяця вагітності до піврічного віку дитини. Умови дуже комфортні просторо, чисто свіжо, і жінки можуть тут перебувати з неповнолітніми дітьми.

Усе зроблено з екологічно чистих матеріалів. Поруч дитячий майданчик, ліс та водойма. Кімнати просторі та комфортні, а проживання тут безкоштовне.

Ольга Малик, директорка Львівського міського центру соціальних служб:

Це спільний проєкт національного комітету Червоного Хреста, Львівської міської ради. Збудовані ці будинки за три місяці.

У будинках діють суворі правила: тут не можна ночувати чоловікам та заборонено вживати алкоголь. А під час повітряної тривоги обов'язково треба йти в укриття.