Врятувати Алісу: мати вже кілька місяців шукає доньку-захисницю Маріуполя [ Редагувати ]
Наша співвітчизниця Ірина Глазова з Маріуполя вже кілька місяців шукає свою доньку Алісу. Дівчина служила в ЗСУ і потрапила в полон до рашистів. Мати встигла врятувати молодшого сина і вивезти в Ізраїль, А зараз намагається знайти хоч якусь інформацію та допомогти дочці. Подробиці далі в сюжеті.
Усі її думки зараз не про те, як облаштуватися в новій країні, як налагодити побут і життя. Ірина думає лише про те, чи жива її дочка, і де вона. Аліса в полоні у росіян, її захопили під час оборони Маріуполя.
Ірина Глазова біженка, розшукує дочку:
ВСУ, 56 отдельная мотопехотная бригада. Попала в плен 14 апреля, последний раз я видела ее 8 марта.
Відтоді з дівчиною немає зв'язку. За деякими даними, вона в СІЗО у Таганрозі. Певну інформацію вдалося отримати від жінки, яка перебувала у в'язниці з Алісою, але вийшла на свободу завдяки обміну полоненими. Аліса в обмінні списки не потрапила, а стан її здоров'я не дозволяє довго перебувати в СІЗО.
Ірина Глазова біженка, розшукує дочку:
Кормят плохо, по сведениям той женщины, которая с ней была. 100 граммов хлеба в день, квашеная капуста. На допросах бьют ногами. Она очень тяжело больна псориазом - у нее ладони и стопы поражены. Все кровоточит с пяти лет. Мыться дают раз в две недели всего, ходят в робе. С таким заболеванием тяжелым она не выдержит.
Ірина з молодшим сином вибралися з Маріуполя у розпал боїв і зуміли потрапити в Ізраїль. Дорога тривала 12 днів, довелося навіть ночувати у лісі. Тепер жінка оббиває пороги з проханням допомогти доньці, яка вже три місяці у полоні.
Ірина Глазова біженка, розшукує дочку:
В посольство Украины в Израиле я обращалась, зарегистрировали по анкете, по почте и все. В международный Красный крест в Женеве. Но они тоже опять же сказали, что она стоит на обмен. Но она ведь тяжело больна, ее бы продвинуть надо на обмен, она не выдержит там.
В ізраїльському МЗС, куди Ірина теж зверталася нічого вдіяти не можуть. Адже Аліса не громадянка Ізраїлю. Попри все, мати вірить, що доньку обміняють і вона знову її побачить.
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