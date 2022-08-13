В Ірпені на Київщині відкрили модульне містечко, в якому будуть тимчасово мешкати 352 людини, які втратили домівки через збройне вторгнення росіян. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Макрушин.

Модульні конструкції безкоштовно передала Польща, а облаштуванням займалися комунальні служби та благодійники.

Містечко "Дубки" складається з 88 чотиримісних житлових модулів, 55 із них вже заселені. У них оселилися сім’ї медиків, освітян і військовослужбовців, які залишилися без житла.

На території містечка є бібліотека, невеликий спортзал, дитяча ігрова кімната, місце для відпочинку та зона для прання і прасування. Гарячі страви для жителів готує World Central Kitchen.

У міській раді вже почали облаштування ще одного модульного містечка на території санаторію "Дубки".

Тож якщо б ви хотіли подати заявку на проживання у тимчасовому житлі прошу звертайтеся в Ірпінську міську раду.

Нагадаємо, в Ірпені почали будувати притулок для врятованих тварин.