У Ірпені відкрили модульне містечко для сотень людей, які втратили домівки [ Редагувати ]
В Ірпені на Київщині відкрили модульне містечко, в якому будуть тимчасово мешкати 352 людини, які втратили домівки через збройне вторгнення росіян. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Макрушин.
Модульні конструкції безкоштовно передала Польща, а облаштуванням займалися комунальні служби та благодійники.
Містечко "Дубки" складається з 88 чотиримісних житлових модулів, 55 із них вже заселені. У них оселилися сім’ї медиків, освітян і військовослужбовців, які залишилися без житла.
На території містечка є бібліотека, невеликий спортзал, дитяча ігрова кімната, місце для відпочинку та зона для прання і прасування. Гарячі страви для жителів готує World Central Kitchen.
У міській раді вже почали облаштування ще одного модульного містечка на території санаторію "Дубки".
Тож якщо б ви хотіли подати заявку на проживання у тимчасовому житлі прошу звертайтеся в Ірпінську міську раду.
Нагадаємо, в Ірпені почали будувати притулок для врятованих тварин.
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