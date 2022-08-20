Розвиток раку товстого кишківника, також відомого як колоректальний рак, можна виявити за одним симптомом, який посилюється ночами. Про це повідомляє британське видання Daily Express.

Таким симптомом є безперервний кашель, який проявляється особливо гостро в нічний час, розповіли експерти організації Cancer Research UK.

Кашель може свідчити, що онкологія поширилася на легені. На прогресуючій стадії колоректальний рак вражає саме цей орган. Також постраждати на цьому етапі може і печінка.

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Найчастіше лікарі діагностують рак товстого кишківника саме на цій стадії. Крім кашлю хворий також може стикатися з задишкою, інфекціями нижніх дихальних шляхів, кашлем з кров'ю та скупченням рідини у грудній клітці та легень.

Загальними симптомами колоректального раку є втома, слабкість та втрата апетиту. На прогресуючій стадії до них можуть додатися дискомфорт або біль у правій половині черевної порожнини, нудота, втрата ваги, роздутий живіт (асцит), жовтяниця та свербіж шкіри.

Ризик розвитку колоректального раку залежить від таких факторів, як вік, генетична схильність, спосіб життя. Харчування також впливає на ризик розвитку онкології. Факторами ризику є зловживання червоним та переробленим м'ясом, ожиріння, а також недостатня кількість клітковини в їжі.

Нагадаємо, що горобина чорноплідна або аронія (Arónia melanocárpa) ефективно знижує ризик розвитку раку товстого кишківника. 50 міліграмів екстракту горобини чорноплідної здатні знизити зростання клітин пухлини кишківника на 60% через добу після прийому.