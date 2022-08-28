Путіна - під трибунал! Кількість підписів на підтримку петиції щодо створення спеціального суду над кремлівським диктатором наближається до 2 мільйонів. Віддати свій голос за цю ініціативу закликають у МЗС України. Чи допоможе петиція посадити на лаву підсудних путіна за злочини проти українців? Та хто зі світових лідерів потрапив під міжнародне правосуддя? Розповість Ольга Жидецька.

Вимогу України до міжнародних партнерів створити спеціальний трибунал для розслідування воєнних злочинів росії підтримують активісти. Петиція на міжнародній платформі Авааз із навою "Путіна - під трибунал" нині набрала вже майже 2 мільйони голосів.

Як громадяни з усього світу, ми терміново закликаємо вас притягнути Путіна та його спільників до особистої відповідальності за незаконне вторгнення в Україну завдяки створенню нового Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії.

Підтримати цю петицію закликало й Міністерство закордонних справ України. Аби довести - покарати кремль за злочини, які забрали життя тисяч українців, прагне весь світ.

Віддавши наказ напасти на Україну, Путін вчинив злочин агресії, найтяжчий з усіх злочинів проти міжнародного миру. Цей злочин не може і не має залишитися безкарним… Світова громадська підтримка ініціативи дуже важлива. Ми закликаємо людей по всьому світу підписати петицію "Путіна - під трибунал".

Платформу Авааз вважають чи не найбільшою і найпотужнішою мережею активістів у світі. На ній зареєстровано 70 мільйонів людей з різних країн. І хоч сама по собі петиція, навіть з величезною підтримкою, не зобов'язує державних лідерів діяти, громадський тиск вказує їм, як і на що слід реагувати. Цього свідомі і автори петиції щодо трибуналу для путіна.

Масова громадська підтримка дала б цій ідеї нестримний імпульс і дала б Путіну та його наближеним потужний сигнал: світ притягне вас до відповідальності особисто.

Українська влада ще навесні ініціювала скликання міжнародного трибуналу для розслідування злочину російської агресії проти України. Цю ідею схвалили провідні держави світу і робота над створенням суду триває.

Андрій Смірнов, заступник голови Офісу Президента України:

Декларація про заснування цього трибуналу вже готова і станом на сьогодні ми проводимо численні консультації з нашими міжнародними партерами. В мене є обережний оптимізм, щоби ми до кінця цього року вийшли на підписання міжнародного договору з зарубіжними партнерами про заснування цього трибуналу

Щоправда фізично посадити путіна на лаву підсудних, визнають в Офісі президента, поки малоймовірно. Але зазначають - сам факт публічного процесу над керманичем країни, що звикла хизуватися другою армією світу, уже буде знаковим.

Андрій Смірнов:

Трибунал створюється для того, щоби злочинця назвати злочинцем і він не зміг вільно пересуватися цивілізованим світом, який дав юридичну оцінку його діям. Якщо географія політичних турне Путіна обмежиться Північною Кореєю і Сирією цього буде більш ніж достатньо. Значить трибунал свою роботу виконав.

Сучасна історія знає приклади, коли всесильні колишні керманичі країн опинялися під судом через воєнні злочини. Після спеціального Нюрнберзького трибуналу, що визначив провину ватажків гітлерівської Німеччини, заснований 1998-го року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі судив Слободана Мілошевича, з чиєї подачі була розв'язана кровопролитна війна у колишній Югославії. Щоправда вироку він не дочекався - помер у тюремній камері.

Лівійський диктатор Муаммар Каддафі, якого заочно судили за жорстоке придушення народних протестів, також до завершення процесу не дожив - його полонили та стратили повстанці.

Нині екстрадиції до Гааги чекає так званий "різник Дарфуру" - Омар аль-Башид - суданський правитель, з вини якого унаслідок громадянської війни загинуло 300 тисяч людей.

Колишній прем'єр Руанди Жан Камбанда, звинувачений у геноциді і знищенні майже мільйона представників народу тутсі, нині відбуває довічне ув'язнення в Малі.

А от котдівуарійського президента Лорана Гбагбо після 8-річного розгляду справи пов'язаної з братовбивчим конфліктом на тлі фальсифікації виборів, Міжнародний кримінальний суд виправдав.

Тож, якщо ви хочете допомогти українським дипломатам наблизити початок суду над кремлівським злочинцем, також можете підписати петицію на платформі Авааз. Знайти її можна на пошукових ресурсах за назвою "Путіна - до трибуналу".