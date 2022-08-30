З портів Одещини вийшли шість суден з агропродукцією [ Редагувати ]
У вівторок, 30 серпня, з портів Одеської області одночасно вийшли шість суден з агропродукції. Про це повідомила Адміністрації морських портів України.
Загалом на борту 6 суден (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA) 183 тис. тонн української агропродукції.
Серед них - судно KARTERIA, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену. На борту балкера KARTERIA 37,5 тисяч тонн пшениці.
За словами Міністр інфраструктури України Олександра Кубракова, з початку роботи "зернового коридору" в Чорному морі вже 61 судно з 1,5 млн тонн агропродукції вирушило з українських портів.
Нагадаємо, що напередодні з українських портів вийшли ще три судна з 40 тис. тонн зерна.
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За даними сервісу Marine Traffic, з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли суховантажі Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II та Aeolos. За даними координаційного центру в Стамбулі, судна з пшеницею, кукурудзою та ячменем прямують до Єгипту, Нідерландів, Іспанії, Румунії та Італії
Всесвітня продовольча програма ООН відновила закупівлю в Україні пшениці для регіонів світу, які зіткнулися з голодом, у тому числі Ефіопії та Ємену. Про це заявив 27 серпня постійний координатор ООН у Спеціальному координаційному центрі (СКЦ) в Стамбулі Амір Махмуд Абдулла, слова якого наводить прес-служба ООН
За даними сервісу відстеження суден Marine Traffic, йдеться про суди S-Breeze та Adnan Torlak. Суховантаж S-Breeze з 44 тис. тонн кукурудзи йде з порту Чорноморськ до Єгипту. Судно Adnan Torlak, яке також вийшло з порту Чорноморськ, доставить до Монтуару у Франції 14,75 тис. тонн ріпаку.
З морських портів Одеса та Чорноморськ 29 серпня вийшли три судна з 40 тис. тонн пшениці та кукурудзи до портів Єгипту, Румунії та Туреччини. За 29 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 56 суден, які вивезли понад 1,3 млн тонн агропродукції до 18 країн світу
Судно Zumrut Ana перевозить 6,3 тис. тонн соняшникової олії до Венеції. Cуховантаж Ocean з 25 тис. тонн пшениці прямує до порту турецького Мармара