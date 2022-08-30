У вівторок, 30 серпня, з портів Одеської області одночасно вийшли шість суден з агропродукції. Про це повідомила Адміністрації морських портів України.

Загалом на борту 6 суден (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA) 183 тис. тонн української агропродукції.

Серед них - судно KARTERIA, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену. На борту балкера KARTERIA 37,5 тисяч тонн пшениці.

За словами Міністр інфраструктури України Олександра Кубракова, з початку роботи "зернового коридору" в Чорному морі вже 61 судно з 1,5 млн тонн агропродукції вирушило з українських портів.

Нагадаємо, що напередодні з українських портів вийшли ще три судна з 40 тис. тонн зерна.