Металевий стіл з викарбуваним текстом про війну в Україні. Таку інсталяцію презентували у саду Європарламенту в Брюсселі. Арт-обʼєкт виготовнили у Харкові, у розпал війни. Яку історію він розповідає - дивіться далі у сюжеті.

Українська мисткиня і журналістка Євгенія Білорусець зачитує назву глави зі свого воєнного щоденника. Текст викарбуваний на металевому столі. Тепер це арт-обʼєкт, і він стоїть у саду поряд з Європарламентом. Щоденні описи подій в Україні Євгенія вела з 24 лютого до кінця облоги Києва - початку квітня. Мемуари - так само щодня - публікували західні ЗМІ.

Євгенія Білорусець, українська мисткиня:

Серед тих, хто постукав у мої двері, був журнал Шпігель. Мені тоді в перший день здавалося, що один такий допис, один справжній допис зсередини подібної війни - разом з іншими, звичайно, зусиллями і голосами, що це може зупинити агресора, насправді зупинити війну.

Тепер Євгенія хоче, щоб цей арт-обʼєкт нагадував європейцям: війна триває. Серед численних дописів - емоції журналістки, коли дізналася, що рашисти розстріляли двох поштарів. Каже, одразу згадала свою стареньку бабусю, яка колись - лежача - отримувала від працівників пошти не лише пенсію, а й увагу.

Євгенія Білорусець, українська мисткиня:

І це був такий момент… Насправді, я не можу сказати, що це був особливий момент, тому що кожен день цієї війни приносив моменти шоку і горя. Я відчула, що відбувається щось за межами…

Євгенії важко знайти правильні слова. І тепер, і коли писала щоденник. Тому й вибрала саме такий спосіб для його презентації.

Цей стіл буде постійно ржавіти - кожного дня. Текст буде ставати все менш і менш чітким. І це також про те, що ми не в стані насправді ані памʼятати все те, що відбулося, ані дійсно знаходити вірні слова, тому що те, що відбувається, воно не може бути втілено ані в образі, ані в словах.

До Брюсселя стіл привезли з Харкова. Саме там його - попри повномасштабну війну - і виготовили. Віце-президентка Європарламенту, відкриваючи виставку, розповіла, що водій, який його перевозив, дві доби простояв на польському кордоні. І запевнила: Євросоюз підтримує Україну.

Катаріна Барлі, Віце-президентка Європейського Парламенту:

Російська атака - це також і агресія проти української культури. Російська влада та путін навіть не визнають, що українська культура існує. Тому це ще одна з причин, чому ми маємо демонструвати різні аспекти української культури від минулого до сьогодення.

Український посол у ЄС, у свою чергу скористався нагодою нагадати західній публіці, що відповідальність за цю війну несе не лише путін. Адже зараз у країнах Євросоюзу обговорюють скасування віз для росіян. І фразою "це війна путіна" деякі політики виправдовують небажання запроваджувати такі санкції.

Всеволод Ченцов, представник України в ЄС:

Важливо не забувати ні на день про цю жахливу агресію від наших сусідів. І це не просто путін - це наша сусідня країна і російський народ ведуть цю війну проти України. Чому вони це роблять - на це є багато причин. І ця подія має стати ще одним нагадуванням для нас усіх про те, що відбувається.

Як нагадування про злочини рашистів цей металічний стіл із записами з щоденника Євгенії Білорусець стоятиме у саду поряд з Європарламентом до кінця жовтня.