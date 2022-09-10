Ровери для армії! Двоє донеччан у київській майстерні збирають електровелосипеди, котрі можна використовувати у складних фронтових умовах. Які переваги має такий двоколісний транспорт? Та чому волонтерам деякі деталі доводиться створювати самотужки? Ми завітали на міні-виробництво і побачили, як збирають електровелосипеди для фронту.

Олександр регулює кермо, потім фіксує педалі. Цей двоколісний найближчим часом відправиться на передову!

Олександр, майстер з ремонту автомобільної техніки:

Наш знайомий Макс, з перших днів війни потрапив на фронт. Він подзвонив до Євгена і запитав, чи можемо ми зробити для його підрозділу електричні велосипеди? Ми сказали, що можемо. Знайшли запчастини і почали виробляти.

І тепер Олександр і Максим - двоє товаришів родом із Донеччини - у майстерні збирають для українських захисників ось такі електровелосипеди. Перший ровер - уже на фронті.

Перший ми вже віддали Максиму, він вже виконує бойові завдання, а другий зараз доробимо і відправимо.

Такий транспорт - безшумний, розганяється до шістдесяти кілометрів за годину, не боїться грунтових доріг, до того ж, акумулятор може заряджатися й від польового генератора.

Ми тестували перший зразок, каталися ним по Києву. Проїхали десь 50 кілометрів. Це було менш, ніж половина ємності батареї. Тому ми вважаємо, що більше ста кілометрів він може проїхати. Це на акумуляторі, а якщо прокручувати ще й педалі - це буде ще більше.

Майстер ділиться - запчастини до велосипедів нині в дефіциті! Тож для своїх двоколісних чимало деталей вони друкують на 3-д принтері!

Друкуємо для них холдери, приймачі на тому 3-д принтері. Потім збираємо все це на спеціальному станку, зварюємо, підпаюємо і далі інтегруємо вже все у велосипед, підключаємо - і від того часу він їде.

Олександр, майстер з ремонту автомобільної техніки:

Нема поставок із закордону з Китаю в першу чергу. Там, де вони робляться і будемо щось надалі шукати, якісь запчастини, складати з того, що є. Ми взяли ці деталі під чесне слово, але сума доволі велика. Щось ми перекрили своїм власним коштом. Серед знайомих, серед друзів, ми збирали кошти на ці електровелосипеди. Якщо буде фінансування, якщо ми зможемо знайти ще запчастини, то ми зможемо збирати усе більше і більше електровелосипедів.

Тут, у майстерні, хлопці збирають для армії не лише електро-велосипеди, а ще друкують на 3-д-принтері механізми для скидання боєприпасів із дронів!

Це доволі проста конструкція, в якій не вистачає електроніки, батарейки та моторчику. Це підвішується до дрону безпосередньо, сюди вставляється боєприпас і маленький моторчик висмикує чеку.

І тоді вибуховий подарунок летить прямісінько на рашистів! Їхні принтери працюють і вдень, і вночі. Олександр каже: зробить усе можливе, аби якнайшвидше наблизити нашу перемогу над російськими загарбниками, які ще у 2014-му відібрали у нього рідну домівку в Донецьку.