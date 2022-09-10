Внаслідок обстрілу Харкова загинула людина [ Редагувати ]
Одна людина загинула внаслідок обстрілу Холодногірського району Харкова ввечері 10 вересня, повідомив міський голова Ігор Терехов. Пошкоджені кілька приватних будинків, один палає.
Обстрел Холодногорского района Харькова. На данный момент информация о двух прилетах. Предварительно один в жилой дом, второй - в административно-производственное помещение.
Нагадаємо, що українські війська продовжують звільнювати Харківську область. Сьогодні український прапор підняли над Куп'янськом та Ізюмом.
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Російські війська обстріляли Харків із артилерії вдруге за день, спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку. Про це повідомив мер прифронтового міста Ігор Терехов. Нагадаємо, що зранку 30 серпня російська артилерія вдарила по центру Харкова, у місті почалася пожежа. Загинуло 5 людей, 7 поранено