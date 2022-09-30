Атака на Миколаїв: росіяни впродовж доби двічі атакували місто [ Редагувати ]
Атака на Миколаїв. Росіяни впродовж доби двічі атакували місто. Ракетою поцілили в багатоповерхівку. В результаті повністю зруйновані чотири квартири на верхніх поверхах висотки. Одна жінка опинилася під завалами. Її вже передали до рук медиків. Поранення також зазнали ще восьмеро людей. Про постраждалих і зруйновану інфраструктуру докладніше розкаже Марина Михайловська.
Ось так обережно рятувальники виносять на ношах літню жінку. В її багатоповерхівку влучили одразу 2 ракети. Постраждав цілий під'їзд. Верхні поверхи найбільше. Пенсіонерка жила на останньому.
Сергій Панкратов - начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення:
Роботи проводилися на 10 поверсі. За допомогою аварійно-рятувального інструменту, гідравлічної подушки пневматичной. Потерпіла була в свідомості, спілкувалася з рятувальниками. Медиками надано медичну допомогу.
Під час пошуково-рятувальних робіт дснсівці виявили ще трьох постраждалих, які опинилися заблокованими у власних оселях. Загалом постраждали четверо мешканців цього будинку.
У Наталії сьогодні другий день народження. Жінка жила на 9-му поверсі. Радіє, що свою дитину вивезла з міста.
Наталія - мешканка зруйнованого під'їзду:
Меня снесло с кровати. Я не знаю как я выползла. Двери перекрыло. Упал шкаф, я его както тодвинула и вылетела. Схватила халат, и босиком.
Від вибуху - жінку оглушило.
Наталія - мешканка зруйнованого під'їзду:
У меня все было занавешано пледами со стороны балкона. Подушками завалено. Но все равно. Доступу в квартиру нет. Зала нет. Спальни нет. А я спала в спальне. Кухня провалилась вниз.
Одна ракета влучила в дах будинку. А інша - у двір. Автівки, що були припарковані поруч, вже не врятувати.
Загалом на цій вулиці пошкоджено після нічної ворожої атаки 12 будинків. Найбільші руйнування у 4-х.
Олександр Герасіменя - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради:
На даний час триває розборка завалу. З метою забезпечити доступ громадян до виносу майна. Плануємо повне відселення всього під'їзду.
Місцеві розповідають - багато квартир були порожні, адже мешканці виїхали. А інакше - жертв могли бути набагато більше.
Тетяна - головний спеціаліст відділу благоустрою Заводського району Миколаєва:
Моя задача записать людей, которые хотят временно отселится. В детский сад. Потом людей будут пересеять в общежитие.
Цієї ночі постраждали і інші цивільні об'єкти. Ракети С300 вдарили по лікарні, гаражам та адмінбудівлі.
Дмитро Плетенчук - пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації:
Миколаїв сьогодні вперше було атаковано дронами-камікадз іранського виробництва. Один з них поцілив і в адмінбудівлю в центрі міста. Обійшлося без жертв.
А це наслідки обстрілу Миколаєва, який рашисти скоїли напередодні близько 6-ої вечора. Гатили по мирному населенню з "Смерчів". Жінку, що поверталася з магазину, та чоловіка, який проходив повз, вбило на місці. Ще одну людину не змогли врятувати у лікарні. Постраждали загалом більше 10 людей.
Дмитро Плетенчук - пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації:
Вдарили по житловому району. По місцю знахоження багатьох людей. Це риночок. Зазвичай туди заходять, щоб щось придбати і дійти додому. На тій локації на той момент було багато цивільних.
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