У деяких країнах Європи припинили приймати картки китайської UnionPay, випущені російськими банками. З проблемами зіткнулися туристи в Іспанії, Чехії та Кіпрі. Також карти UnionPay можуть перестати працювати у Болгарії.

У Чехії банкомати KB Bank не приймають картки UnionPay, повідомили "Известиям" у call-центрі кредитної організації. Там уточнили, що це стосується карток будь-яких банків. Інший чеський банк, Ceska Sporitelna, поки що приймає російські карти UnionPay.

В Іспанії карти UnionPay не можна використовувати у банкоматах Euronet, Kutxabank та ING. У Euronet підтвердили, що карти, випущені деякими банками-емітентами, були заблоковані та не прийматимуться через санкції.

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Були окремі випадки відмови у прийомі карток в іспанській ATM Sabadell, але в банку заявили, що досі працюють з китайською платіжною системою.

Користувачі також скаржаться на збої при прийомі карток UnionPay у банкоматах мережі JCC на Кіпрі. У call-центрі кредитної організації сказали, що приймають картки, але запровадили обмеження на зняття готівки: ліміт - 1,4 тис. євро на день, між проведенням операцій має пройти кілька годин.

Крім того, стало відомо про плани болгарського DSK Bank з 26 жовтня припинити працювати з UnionPay. У центрі підтримки банку повідомили, що переговори з UnionPay тривають, остаточного рішення не ухвалено.

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З 3 жовтня банкомати у Фінляндії перестали обслуговувати карти UnionPay. З 30 вересня фінська влада обмежила в'їзд російських туристів до країни. У вересні Єврокомісія скасувала спрощене отримання віз для росіян.