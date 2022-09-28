Усі банки в Туреччині припинили приймати російські картки "Мир" [ Редагувати ]
У Туреччині не залишилося банків, які приймають картки російської платіжної системи "Мир". Про це повідомляє телекомпанія NTV.
Від роботи з "Миром" відмовилися три державні банки Ziraat Bank, Vakifbank та Halkbank. До цього карти перестали приймати приватні Isbank та Denizbank.
Водночас кореспондент ТАСС заявляє, що Ziraat і Halkbank поки що продовжують видавати ліри за картами "Мир", випущеними непідсанкційними російськими банками.
У Halkbank заявили, що очікують до кінця дня офіційного рішення регулятора про заборону "Миру".
Закордонні банки почали відмовлятися від роботи з російськими картами "Мир" після того, як у середині вересня міністерство фінансів США пригрозило санкціями компаніям, які допомагають російській владі використовувати карти "Мир" за межами рф.
Напередодні повідомлялося, що російські картки "Мир" припинили приймати у Таджикистані.
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