У Таджикистані припинили приймати російські картки "Мир" [ Редагувати ]
Один із найбільших банків Таджикистану "Душанбе Сіті Банк" призупинив обслуговування карток російської платіжної системи "Мир". Про це повідомила пресслужба банку.
По техническим причинам мы приостанавливаем обслуживание российской платежной системы «МИР», а именно:
— снятие с наших банкоматов;
— оплата через POS-терминал.
Про терміни поновлення роботи системи "Мир" в банку не повідомляється.
Крім "Душанбе Сіті Банку", російські карти в країні обслуговує "Сбербанк Таджикистану" (Амонатбанк).
15 вересня Мінфін США заявив про готовність запроваджувати санкції за забезпечення використання платіжної системи "Мир" за межами росії.
Як повідомляли "Подробиці" 20 вересня два найбільші турецькі банки припинили приймати російські картки "Мир".
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