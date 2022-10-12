На АЗС стрімко дорожчає пальне [ Редагувати ]
Низка операторів роздрібного ринку 12 жовтня підвищили вартість пального. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.
Більшість АЗС підняли ціни на дизельне пальне. У мережах Shell, "БРСМ-Нафта" і Chipo воно здорожчало на 50 коп./л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л й 52,20 грн/л відповідно.
На 1 грн/л ціна дизпалива виросла на станціях "Укр-Петроль" (50,60 грн/л) і "Олас" (53,90 грн/л).
У мережах VostokGaz і Mango дизель подорожчав на 2 грн/л і 80 коп./л, до 52,39 грн/л і 52,19 грн/л відповідно.
На станціях "Укр-Петроль", "Олас", "Chipo" та VostokGaz на 0,5-2 грн/л підняли ціни бензини.
Ціни на паливо дорожчають через подорожчання нафти на світових ринках через рішення ОПЕК+ скоротити видобуток. Минулого тижня середня ціна на дизельне пальне в Європі зросла на $200 за тонну - до $1 220.
Нагадаємо, 21 вересня Верховна Рада повернула акциз на пальне.
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