Низка операторів роздрібного ринку 12 жовтня підвищили вартість пального. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Більшість АЗС підняли ціни на дизельне пальне. У мережах Shell, "БРСМ-Нафта" і Chipo воно здорожчало на 50 коп./л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л й 52,20 грн/л відповідно.

На 1 грн/л ціна дизпалива виросла на станціях "Укр-Петроль" (50,60 грн/л) і "Олас" (53,90 грн/л).

У мережах VostokGaz і Mango дизель подорожчав на 2 грн/л і 80 коп./л, до 52,39 грн/л і 52,19 грн/л відповідно.

На станціях "Укр-Петроль", "Олас", "Chipo" та VostokGaz на 0,5-2 грн/л підняли ціни бензини.

Ціни на паливо дорожчають через подорожчання нафти на світових ринках через рішення ОПЕК+ скоротити видобуток. Минулого тижня середня ціна на дизельне пальне в Європі зросла на $200 за тонну - до $1 220.

Нагадаємо, 21 вересня Верховна Рада повернула акциз на пальне.