Дослідники Антарктики залишилися без офісного приміщення! Під час масованих ракетних ударів росіян по Києву 10-го жовтня руйнувань зазнав Національний Антарктичний центр України.

Полярники вже отримали десятки листів підтримки від міжнародної наукової спільноти - вчені з багатьох країн засуджують злочини рашистів, вчинені проти цивільного населення та проти науки. Наші кореспонденти поспілкувалися з ученими, які проводять дослідження на білому континенті. Про долю Національного Антарктичного центру - далі.

Роман Барашев, кореспондент:

Ми зараз на перехресті в центрі Києва, куди 10 жовтня вдарила рашистська ракета. Вона пошкодила будівлі Червоного корпусу Київського національного унівеситету Шевченка, наукову бібліотеку, районну лікарню, будівлю Міністерства освіти Будинок вчителя та Інститут філології КНУ.

Майже всі вікна в цих будівлях уже закриті дерев'яними плитами, для того, щоб зберегти приміщення від злив і подальшої руйнації.

За цими вікнами - офіс українських полярників, що вже 27 років досліджують Антарктику. Після ворожої атаки 10-го жовтня приміщення - повністю зруйноване. У будівлі - немає вікон, по стінах пішли тріщини. Потрібен капітальний ремонт. Науковий центр доведеться перенести.

Євген Дикий, керівник Національного антарктичного наукового центру:

Будемо готуватися до новосілля, є в нас така цікава думка. Пам'ятаю я, що був у нас колись на Подолі здоровенна така споруда, яка називалась Російський культурний центр. Наскільки я знаю, вона закрита, але так і не конфіскована нашою державою стоїть себе така законсервована, ніби чекає повернення якихось абстрактних хороших руських. А я вважаю, що мабуть настав час не чекати хороших руських, а віддати її хорошим українцям. Зокрема ми готові там поселитися.

Керівник центру радіє: ворожі ракети не знищили найголовніше - результати багаторічних досліджень науковців.

Євген Дикий, керівник Національного антарктичного наукового центру:

Це сервери з інформацією, яка отримується напряму зі станції Академік Вернадський. Архівам по 27 років, оце було б дуже складно відновити. Однак на щастя, вони в тих приміщеннях, що виходять у двір, до них вибухова хвиля дійшла через вікна, двері, коридор. Таким чином сервера це витримали.

Збереглися й паперові архіви. А головне - не отримали травм співробітники центру.

Євген Дикий, керівник Національного антарктичного наукового центру:

В той час одна тільки людина в офісі була, прибиральниця і можна сказати, що вона вдруге народилася в цей день.Те саме стосується представників Міністерства освіти. В таку рань із них на роботі було тільки двоє. На жаль, обоє поранені, на щастя, обоє будуть жити. У всіх реакція - здорова лють. Кожна така ракета, яка прилітає вона зменшує настрої, що треба якось про щось домовляться. З вбивцями та терористами не домовляються, їх треба виключно розгромити, а спілкуватися з ними далі вже на лаві підсудних.

У той час, коли росіяни здійснили атаку на Київ, в Антарктиці була глибока ніч. Утім на українській станції Академік Вернадський ніхто не спав.

Юрій Отруба, керівник антарктичної станції "Академік Вернадський":

Мені зателефонував брат, подзвонив, сказав: приліт в центр, взнав, що ніхто не постраждав.

Сьогодні в Антарктиці працюють люди з Харкова та Львова, з Хмельничиини та Київщини, Закрпаття, Сумщини та Херсонщини.

Євген Дикий, керівник Національного антарктичного наукового центру:

У нас є люди з окупованих територій, яким поки тимчасово нема куди повернутись. Сподіваюсь, що поки їх експедиція закінчиться, їх міста вже будуть звільнені.

Перезмінка полярників запланована на березень 2023-го.

Євген Дикий, керівник Національного антарктичного наукового центру:

14 полярників і полярниць наразі на станції Вернадський, а 15 полярників наразі воює в лавах ЗСУ. Простими солдатами воюють наші полярники. Зокрема Андрій Зотов, якого війна застала саме на станції Вернадський і який, як ми жартуємо, "яхтостопом", на яхтах дістався зі станції до Аргентини звідти прилетів додому і наразі зараз воює під Херсоном, командує ротою.

Цьогоріч на станції зафіксована найтепліша за всі роки зима. Сформувалися небачені раніше 5-метрові снігові замети. Тривожні новини світового значення, що неодмінно були б на перших шпальтах і в Україні. Якби не війна.

Сергій Гоголь, біолог антарктичної станції "Академик Вернадський":

Такі високі замети я ще ніколи не бачив і всім зимівникам вистачає роботи, щоб відкидати сніг. Є машина для відкидання снігу, але не всякий сніг вона візьме, мокрий, важкий сніг, що наліпає, машина не бере, відкидаємо вручну.

Втім з холодного континенту є й добрі новини. Зараз в Антарктиці розпочинається весна, гніздяться птахи. Нещодавно там народилося два маленьких тюлені - хлопець і дівчинка, яким полярники дали символічні імена Мирко та Мрія.