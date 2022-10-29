Китай вивів на орбіту дослідницький супутник [ Редагувати ]
Китай у суботу, 29 жовтня, здійснив успішний запуск експериментального супутника Shiyan 20C. Про це повідомило Центральне телебачення КНР.
Запуск відбувся о 09:01 за місцевим часом (4:01 за київським часом) з космодрому Цзюцюань (провінція Ганьсу) за допомогою ракети-носія "Чанчжен" (Long March 2D - CZ-2D). Дослідницький супутник вийшов на задану орбіту, запуск визнано успішним.
Аапарат використовуватиметься в основному для перевірки на орбіті нових технологій.
Нинішній запуск став 445-м для ракет-носіїв серії "Чанчжен".
Нагадаємо, наприкінці вересня США запустили засекречений військовий супутник.
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