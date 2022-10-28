Підсумки виборів до Конгресу США не позначаться на підтримці України - Блінкен [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Підсумки майбутніх проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів не вплинуть на підтримку, яку Вашингтон надає Києву.
Про це повідомляє державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CBS.
"Наразі ми бачили у Сполучених Штатах двопартійну підтримку України", - сказав дипломат.
Блінкен зазначив, що і республіканці, і демократи налаштовані допомагати українському народові.
"Я не передбачаю того, щоб це докорінно змінилося. Ніхто не може передбачити майбутнє, але на підставі того, що ми досі спостерігали, я думаю, що підтримка є, вона є непохитною і є двопартійною", - додав глава Держдепу.
по темі
Нині над новим пакетом допомоги на вимогу Білого Дому працюють конгресмени. Які шанси, що наша держава отримає ці кошти? І чи всі за? У Вашингтоні про це розпитував мій колега Дмитро Анопченко.
Сполучені Штати Америки надали Україні понад мільйон снарядів для гаубиць, починаючи з 24 лютого
За підтримки американської організації HIAS українці зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 6660 грн
На офіційному сайті Пентагону повідомляється про те, що нададуть Україні у рамках нового пакета військової допомоги США
США працюватимуть над прискоренням постачання систем протиповітряної оборони NASAMS для українських військових