Підсумки майбутніх проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів не вплинуть на підтримку, яку Вашингтон надає Києву.

Про це повідомляє державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Наразі ми бачили у Сполучених Штатах двопартійну підтримку України", - сказав дипломат.

Блінкен зазначив, що і республіканці, і демократи налаштовані допомагати українському народові.

"Я не передбачаю того, щоб це докорінно змінилося. Ніхто не може передбачити майбутнє, але на підставі того, що ми досі спостерігали, я думаю, що підтримка є, вона є непохитною і є двопартійною", - додав глава Держдепу.