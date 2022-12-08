Після звістки про смерть трьох рідних людей, жінка разом з восьмирічною донькою наважилася виїхати до Бердянська.

Телеканал "Інтер" продовжує цикл сюжетів про українців, які через російську агресію втратили житло та роботу, але знайшли себе в чужому місті. Чергова історія присвячена реабілітологині з Маріуполя, яка живе та працює в Дніпрі. Жінка розповіла про моторошні злочини, вчинені військовими рф, про те, як незнайомі українці допомогли вибратися з окупації нашому Артуру Терещенку.

Пекло 24 на 7. Так про масштабне вторгнення росії в Україну та про життя під постійними обстрілами в рідному Маріуполі розповідає 30-річна Тетяна Топтун. Косметологиня та реабілітолог згадує: тільки-но місцеві збирались на вулиці, аби приготувати на вогнищі їжу чи набрати воду, як ворог вкривав натовп вогнем.

Тетяна Топтун, переселенкка з Маріуполя:

Ты собрался у ручья попить воды, собрать как-то, идет наводка, в рацию девочка что-то там говорит с мальчиком с рюкзачком и тут же прилетает ракета. Отлетают головы, падают в колодец, и ты уже думаешь - брать эту воду или не брать. Умные люди собрали силу в кулак, убрали эту голову, чтобы не было заражения, и черпают дальше воду. И бегут, домой несут.

За місяць після початку повномасштабної війни в Маріуполі майже не залишилося іжї, згадує Тетяна й додає: деякі її сусіди, щоб прогодувати дітей самі нічого не їли й схудли до 40 кілограмів.

Після звістки про смерть трьох рідних людей, жінка разом з восьмирічною донькою наважилася виїхати до Бердянська. Дорогою колону кілька разів обстріляли. Незнайомі люди зустріли їх як рідних, дали прихисток та нагодували.

Тетяна Топтун - переселенкка з Маріуполя:

Ничего не надо. Я говорю - как не надо, деньги? Нет, говорит, никаких денег. Мы вас ждали, всё бесплатно, всё для вас, кушайте, купайтесь, ходите в туалет, отдохните. Потом пойдете дальше, искать себе, как дальше жить.

Наступною зупинкою стало місто Дніпро. Тут Тетяна і її донька пройшли курс реабілітації, жінку прооперували, бо мала проблеми з кишківником. А нині переселенка з Маріуполя почала працювати - робить масажні процедури і взяла кількох учнів. Свою копійчину в сімейний бюджет приносить і юна Влада, яка продає хендмейд вироби.

Влада Топтун - переселенкка з Маріуполя:

Плету я браслетики из бисера и из резиночек. Крестиком плету из бисера, кружочком. Мне в Днепре больше нравится, потому что Днепр больше, чем Мариуполь. И тут намного красивее.

Тетяна ж дякує, що має доньку і улублену справу, що на шляху їй зустрічаються добрі люди. Все це додає сили не опускати рук і триматися на плаву.