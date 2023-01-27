Любов до фотографії в Олега з дитинства. Навіть на передовій він фіксує на камеру все, що бачить.

Фотограф і військовослужбовець. Герой нашого наступного сюжету до війни писав книжки і музичні твори, працював редактором у бібліотеці. Зараз він боронить рідну землю на фронті, а все, що бачить довкола - фіксує на фото. На кадрах - руїни міст і сіл, бойові побратими, війна. Навіть інтерв'ю з героєм колеги писали під канонаду ворожих обстрілів.

Понівечені війною та закинуті будівлі. Побут наших захисників. Коти-психотерапевти. На фотографіях Олега Андроса - Україна очима фактично кожного військовослужбовця, що вже понад десять місяців – "поза домівкою".

Олег Андрос - військовослужбовець Збройних сил України:

На фронт я пішов 24.02 22-го року, власне з самого ранку війни, чому я вирішив піти, тому що маю деякий досвід присутності в АТО, яка була в 2015 році . Я лейтенант був в запасі ЗСУ.

Зараз - він офіцер Збройних сил України. До початку повномасштабного вторгнення росії - письменник, редактор у столичній бібліотеці… Під час нашого інтерв'ю - з посмішкою згадує творче життя у Києві. Втім на фоні - гучні постріли. Буденність життя фронтового.

Олег Андрос - військовослужбовець Збройних сил України:

Ситуація, яка склалася - це напад на Україну. І мені не залишають жодного вибору нормального, крім того, щоб моя родина поїхала в безпечне місце більш-менш, а я поїхав в армію, ЗСУ. Тому можна сказати - те, що я побачив в армії - це логічне продовження того, що я бачив в АТО 2015 року.

Любов до фотографії в Олега з дитинства. Навіть на передовій він фіксує на камеру все, що бачить.

Олег Андросов - військовослужбовець Збройних сил України:

В мене подвійне почуття, тому що з одного боку, я в такому місці, в яке мало хто має доступ, багато, мабуть,світових визнаних фотографів мріяли би тут побувати, там, де я зараз перебуваю. Натомість багато людей навколо мене не мали вибору, коли потрапляли в армію і мають в руки смартфони для фото, тому я вважаю, що моя ситуація унікальна.

Він воював на Київщині, Чернігівщині, Сумщині. Звільняв від ворога Харківщину, а тепер - тримає оборону на Донеччині. Все, що потрапляє в об'єктив його камери, він надсилає туди, де працював до війни, - у Київську молодіжну бібліотеку. Тут влаштували фотовиставку. Аби кожен відвідувач зміг побачити те, що автор бачив на власні очі.

Христина Бароянс - працівниця бібліотеки:

Нам потрібні культурні події, незважаючи, що йде війна, ми маємо не втрачати один одного, не втрачати зв'язок з мистецтвом і ми маємо бачити те, що зараз відбувається на фронті, на цих містечках.

У бібліотеці кажуть - час від часу отримують від Олега його свіжі фото з передової. А отже, до кінця лютого, поки триває виставка, тут, на стінах, з'являтимуться нові світлини. По суті, документальні кадри - війни, якою її побачив письменник і музикант, фотограф та наш захисник.