Керівництво Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ викрили на хабарях від ухилянтів (фото) [ Редагувати ]
Керівництво Центральної військово-лікарської комісії Медичних сил ЗСУ викрили на одержанні хабарів від ухилянтів за видачу документів про непридатність до військової служби. Про це повідомила СБУ.
Служба безпеки спільно з ДБР викрила на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ.
Посадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей від громадян призивного віку.
За різні суми він пропонував чоловікам поставити діагноз ,який дозволить їми уникнути від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання $5 000 з призовника. За цю суму службовець обіцяв видати висновок комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.
Співробітники Служби безпеки викрили посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабаря у розмірі $2 500.
Під час обшуків правоохоронці знайшли у горе-лікаря готівку - понад 5 млн грн.
Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, уряд затвердив новий порядок бронювання військовозобов'язаних.
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