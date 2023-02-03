Керівництво Центральної військово-лікарської комісії Медичних сил ЗСУ викрили на одержанні хабарів від ухилянтів за видачу документів про непридатність до військової служби. Про це повідомила СБУ.

Служба безпеки спільно з ДБР викрила на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ. Посадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей від громадян призивного віку.

За різні суми він пропонував чоловікам поставити діагноз ,який дозволить їми уникнути від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання $5 000 з призовника. За цю суму службовець обіцяв видати висновок комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.

Співробітники Служби безпеки викрили посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабаря у розмірі $2 500.

Під час обшуків правоохоронці знайшли у горе-лікаря готівку - понад 5 млн грн.

Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, уряд затвердив новий порядок бронювання військовозобов'язаних.