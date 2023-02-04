В Ізюмі вісім підлітків постраждали внаслідок вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 "Пелюсток". Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" в Ізюмі постраждало 8 підлітків. У 7 дітей осколкові поранення. У однієї дівчинки психологічна травма - гостра реакція на стрес.

Очільник області уточнив, що стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає. Однак всіх дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження.

У поліції Харківщини повідомили, що вибув пролунав близько 20:00 на автомобільній зупинці. Поліцейські встановили, що 16-річний мешканець міста Ізюм приніс на зупинку предмет, який ззовні схожий на міну "Лепесток".

Він розказав, що пристрій він знайшов на початку січня в селі Сулигівка Ізюмського району. Через необережне поводження підліток впустив знахідку, яка при падінні здетонувала та вибухнула. В результаті четверо дівчат та троє хлопців віком від 14 до 17 років отримали тілесні ушкодження.

Нагадаємо, на днях під Києвом тракторист підірвався на міні.