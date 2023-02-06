На створення патріотичних сувенірів Марина витрачає майже весь свій вільний час.

Вона завжди прагнула берегти природу і заради цього стала просувати в рідному місті екотренди. Одного разу сама вирішила навчитися шити, а тепер її сумки купують модниці по всій країні. Майстриня з Миколаєва Марина Гутник з початку повномасштабного вторгнення взялася виготовляти патріотичні аксесуари. Як улюблене хобі жінки допомагає фронту - дивіться в наступному сюжеті.

Я завжди малюю спершу світлі кольори, а потім з більш темними працюю кольорами.

Пані Марина робить малюнок, який потім прикрасить сумку. Її жінка теж пошиє сама. Колишня військова вже більше 10 років захоплюється апсайклінгом. Із вживаних речей робить аксесуари.

Марина Гутник - екодизайнерка-волонтерка:

Ви уявіть, на виготовлення однієї пари джинс йде 700 літрів прісної води. А ми, миколаївці, вже зрозуміли, що таке сидіти без прісної води.

З початку повномасштабного вторгнення Марина створила майже пів тисячі сумок та наплічників. Їхня родзинка - патріотичні надписи та малюнки. Найпопулярніший символ - котики.

Марина Гутник - екодизайнерка-волонтерка:

Це малюнок-рекордсмен. Його замовляли більше 50 разів. Сидять ці котики на даху, вони українські, вони чекають на нашу перемогу.

У майстерні Марини - цілий стелаж із поношеними штанями, спідницями та куртками. Завдяки однодумцям матеріал купувати не доводиться.

Марина Гутник - екодизайнерка-волонтерка:

Я хочу подякувати жінкам, які надсилають мені джинси з усіх куточків України. Люди мені надсилають джинсу, хлопок-підкладку, інколи просто гроші присилають, щоб я фарби купувала.

Зараз працювати трохи складніше через вимкнення світла, але і до цього майстриня вже пристосувалася.

Марина Гутник - екодизайнерка-волонтерка:

В мене машинка є і механічна. Коли потрібно строчить, я сідаю за ту машинку. Коли потрібно малювать, ліхтарик на лоб - і малюєш сидиш, а що? Робота уповільнюється, але ця колекція саме так і створювалася.

Зароблені гроші Марина віддає на перемогу: відправляє бійцям найнеобхідніші речі. А купують її патріотичні сувеніри не лише в Україні. Нещодавно завдяки спільному проєкту з ізраїльськими волонтерами вдалося купити для ЗСУ засоби тактичної медицини та навіть дрон.

Тетяна Глуська - волонтерка з Ізраїлю:

Це рюкзачок мій. Я хожу з ним кожен день. Дуже вдячна за таку гарну роботу. Ще я прикупила сумочки для своїх онучок. Я їм теж купила сумочки пані Марини. Дивіться, яка краса!

На створення патріотичних сувенірів Марина витрачає майже весь свій вільний час. Так волонтерить з 2014-го року. Каже, сил їй надає нестримна віра в Україну.

Марина Гутник - екодизайнерка-волонтерка:

Не сидіти склавши руки, а щось робити. Бо ми не маємо права. Ми повинні піднімати свої п'яті точки і щось робити. Бо перемогу не тільки тих, хто зараз на передку.

Найбільше бажання майстрині - перемога. А в мирній Україні Марина мріє створити свою еко-крамничку, у якій вчитиме миколаївців любити та берегти природу.