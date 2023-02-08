Його кадри завжди були вдалими та влучними

Змінив оптику камери на оптику зброї. П'ятого лютого, на Донеччині, загинув наш колега. Телеоператор черкаського корпункту телеканалу "Інтер" - Павло Тимошенко. Він мав законне право не воювати. Батько трьох дітей, з інвалідністю - наш Павло в перші ж дні пішов добровольцем. І ні секунди не сумнівався в перемозі України. Це велика втрата для всіх нас. І наступний матеріал - наша йому присвята.

Глядачам він знайомий по титрах сюжетів новин телеканалу "Інтер". Про резонансні історії та розслідування - із Черкаської області.

Надходження ж у перевізників мають збільшитись наступного дня після здорожчання проїзду. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, Новини, телеканал "Інтер". Черкаси.

А останнім сюжетом оператора Павла Тимошенка - був матеріал про дзеркальну дату весілля 22. За два дні до великої війни він фільмував поцілунки закоханих.

Станіслав Кухарчук - спеціальний кореспондент телеканалу "Інтер" пліч-о-пліч працював із Павлом Тимошенком 12 років. У лютому Павло змінив оптику камери на оптику зброї. Стас, як військовий журналіст, продовжив роботу на фронті. Він і зараз перебуває у відрядженні на Донеччині.

Це при тому, що декілька місяців тут в Сіверську було відносно спокійно.

Вони разом відзняли сотні матеріалів. Завжди говіркий Стас чи не вперше одразу не зміг підібрати слова, коли дізнався про загибель Павла.

Станіслав Кухарчук, колега загиблого:

Разом з ним загинула частина мого життя. Був дуже класним оператором, дуже розумним, дуже інтелектуальним, завжди знав що знімати, як знімати, мені дуже хочеться, щоб в ефірі знову пролунала ця підписка - "Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, Новини, телеканал "Інтер", але знаю, що цього більше не відбудеться, на жаль.

Його кадри завжди були вдалими та влучними. Робота Павла завжди була впізнаваною і якісною:

Олена Кагал, редакторка:

Це робота людини, якій важливо те, що вона зняла, якій важливо показати глядачу не просто середній, крупний, загальний план, а якийсь сенс передати кожним кадром, кожною картинкою.

Та сьогодні, як і весь час повномасштабної війни його робоче місце порожнє. На столі все ще звично стоїть камера і ноутбук. На стінах - грамоти і відзнаки. Та фірмова доброзичлива усмішка тепер лише на фото.

Хочу, щоб кожного, хто його знав, завжди посмішка залишалась перед очима його.

У сімейному архіві родини Тимошенко чимало світлин Павла. І більшість із них завжди з камерою... Батько трьох дітей та ще й з інвалідністю мав повне право не йти на захист країни. Втім - він був одним із перших добровольців. Пішов спочатку до тероборони рідного міста, а згодом - і на передову.

Роман Тимошенко, брат загиблого:

Він був реальним патріотом і хотів змінити своє життя і життя України на краще.

Павла всі пам'ятають як тактованого і турботливого. Навіть на фронті він отримав позивний "Знахар", через свою допомогу іншим.

Роман Тимошенко, брат загиблого:

На своїх позиціях проблеми зі своїм здоров'ям, а також в побратимів, він шукав трави й заварювали, після чого виліковувались, після чого йому дали позивний "Знахар".

Павло загинув 5 лютого, як герой. Біля Вугледара. Вірний своїм переконанням він ні на хвилину не втрачав віру у перемогу України.