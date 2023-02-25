У Києві на Подолі палає склад лакофарбових матеріалів (відео) [ Редагувати ]
У Подільському районі Києва палає склад лакофарбових матеріалів. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Пожежа на складі лако-фарбувальної продукції. Попередня інформація. Горить приміщення площею 3000 м². Інформація щодо потерпілих відсутня. Дані оновлюються. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією пожежі. Ситуація контрольована.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств.
Палає на площі близько 2000 кв м. Техніка та майже 90 осіб особового складу рятувальників працюють, щоб локалізувати пожежу.
18 одиниць техніки задіяні для гасіння пожежі в Подільському районі столиці.
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