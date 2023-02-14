У російській Казані горить склад з гумою (відео) [ Редагувати ]
У вівторок, 14 лютого, у російській Казані сталася пожежа. Загорівся склад із гумотехнічними виробами, неподалік якого розміщений пороховий завод. Про це повідомляє місцеве видання "Татар Информ".
Пожежа, чорний дим від якої бачили у всіх районах Казані, сталася у складському приміщенні з гумотехнічними виробами, повідомили.
Як стало відомо, горить склад на вулиці Архангельська, наразі на місці працюють пожежники.
Інформації щодо загиблих чи постраждалих на цю мить немає.
Тим часом Telegram-канали пишуть, що за адресою, куди виїхали пожежники, розташовані Волзько-Камський віконний завод, "Автотрейдсервіс", "Топ-комплект", "Резерв Груп", а також низка компаній, що займаються вікнами.
Там додають, що неподалік від місця пожежі розташований пороховий завод.
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