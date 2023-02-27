До Києва прибула міністр фінансів США Джанет Єллен [ Редагувати ]
До Києва прибула з візитом міністр фінансів США Джанет Єллен. З нею провів зустріч президент України Володимир Зеленський.
Глава держави відзначив анонсоване 24 лютого рішення адміністрації США виділити нашій країні $9,9 млрд у 2023 році як пряму бюджетну підтримку.
Володимир Зеленський наголосив, що ці кошти вкрай важливі, оскільки дають змогу покрити незабезпечену частину держбюджету та підтримати верстви населення, які потребують цього найбільше.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що США виділили $1,5 млрд на швидке відновлення, і ще $1,1 млрд - на енергетичний сектор України та Молдови.
Серед інших важливих тем нашої зустрічі: фінансовий і санкційний тиск на росію, конфіскація заморожених російських активів, страхування воєнних ризиків.
Окремо обговорили питання відбудови української інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії. Наголошувалося на актуальності залучення приватного сектору до реалізації відповідних проектів. Володимир Зеленський відзначив важливість напрацювання механізмів щодо спрямування заарештованих російських активів на відбудову нашої країни.
Президент висловив подяку за системні кроки американської сторони з подальшого нарощування санкційного тиску на державу-агресора. Він наголосив на необхідності посилення санкцій, щоб позбавити Росію можливості фінансувати війну.
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