Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил [ Редагувати ]
У неділю, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил. Про це свідчить указ президента.
Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади командувача Об’єднаних сил.
15 березня 2022 року Зеленський призначив генерал-майора Едуарда Москальова командувачем ООС.
До цього Москальов був начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ України та заступником командувача Обʼєднаних сил.
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