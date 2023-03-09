Засуджені за ухилення від мобілізації чоловіки пізніше можуть бути мобілізовані, незважаючи на наявність кримінальної статті за ухилення. Про це йдеться у відповіді Міноборони на запит "Судово-юридичної газети".

Згідно з пунктом 10 статті 14 Закону "Про військовий обов'язок та військову службу" за результатами медичного огляду громадянин України може бути взятий на військовий облік, незважаючи на те, що його раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту або виправних робіт за вчинення кримінальної провини, нетяжкого злочину, у тому числі зі звільненням від відбування покарання.

У даному випадку виняток - раніше засуджені до позбавлення волі скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Таких на облік не ставитимуть.

Згідно з пунктом 4 статті 12 Кримінального кодексу, нетяжким злочином є діяння, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 10 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі не строк не більше 5 років.

Стаття 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) Кримінального кодексу, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Відтак, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації вважається нетяжким злочином. Тобто теоретично всіх засуджених за нетяжкі злочини можуть мобілізувати.

Нагадаємо, 6 березня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що мобілізацію буде продовжено, оскільки її план ще не виконано.