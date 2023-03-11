Російська співачка Земфіра (Земфіра Рамазанова) випустила першу пісню після того, як російська влада визнала її "іноземним агентом". Композиція під назвою "Родина" (стилізована як "PODNHA") з'явилася на її ютуб-каналі.

Пісня відкривається дисклеймером щодо статусу "іноагента", який озвучила Рената Літвінова. Впродовж усієї композиції повторюється рядок "Мы научим тебя сука родину любить":

мы научим тебя сука родину любить

целовать её ботинки и подошвы

мы научим тебя сука родину любить

настоящее грядущее и прошлое

мы научим тебя сука родину любить

даже если мы с тобой нигде не прошены

научись сука родину любить

заболевшую поредевшую по-хорошему

заболевшую поредевшую по-хорошему

мы научим тебя сука родину любить

уважать её безумие и старость

мы научим тебя сука родину любить

улетая в пропасть чувствовать радость

мы научим тебя сука родину любить

нам другой не дали нам и не хотелось

научись сука родину любить

а как пелось как пелось как пелось

но есть правда есть гордость есть смелость

мы научим тебя сука родину любить

ежедневно причащаться и молиться

мы научим тебя сука родину любить

улетевшую растерянную птицу

мы научим тебя сука родину любить

осуждение и мысли невозможны

научись сука родину любить

будет больно плохо будет сложно

больно плохо сложно

заболевшую поредевшую по-хорошему

онемевшую поседевшую по-хорошему

На початку лютого міністерство юстиції росії внесло Земфіру до списку "іноземних агентів". Співачка неодноразово, зокрема й зі сцени, висловлювалася на підтримку України та із засудженням російського вторгнення до цієї країни.

У травні Земфіра випустила антивоєнну пісню "Мясо".