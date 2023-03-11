"Мы научим тебя с*** родину любить": Земфіра випустила антивоєнну пісню "PODNHA" (відео) [ Редагувати ]
Російська співачка Земфіра (Земфіра Рамазанова) випустила першу пісню після того, як російська влада визнала її "іноземним агентом". Композиція під назвою "Родина" (стилізована як "PODNHA") з'явилася на її ютуб-каналі.
Пісня відкривається дисклеймером щодо статусу "іноагента", який озвучила Рената Літвінова. Впродовж усієї композиції повторюється рядок "Мы научим тебя сука родину любить":
мы научим тебя сука родину любить
целовать её ботинки и подошвы
мы научим тебя сука родину любить
настоящее грядущее и прошлое
мы научим тебя сука родину любить
даже если мы с тобой нигде не прошены
научись сука родину любить
заболевшую поредевшую по-хорошему
заболевшую поредевшую по-хорошему
мы научим тебя сука родину любить
уважать её безумие и старость
мы научим тебя сука родину любить
улетая в пропасть чувствовать радость
мы научим тебя сука родину любить
нам другой не дали нам и не хотелось
научись сука родину любить
а как пелось как пелось как пелось
но есть правда есть гордость есть смелость
мы научим тебя сука родину любить
ежедневно причащаться и молиться
мы научим тебя сука родину любить
улетевшую растерянную птицу
мы научим тебя сука родину любить
осуждение и мысли невозможны
научись сука родину любить
будет больно плохо будет сложно
больно плохо сложно
заболевшую поредевшую по-хорошему
онемевшую поседевшую по-хорошему
На початку лютого міністерство юстиції росії внесло Земфіру до списку "іноземних агентів". Співачка неодноразово, зокрема й зі сцени, висловлювалася на підтримку України та із засудженням російського вторгнення до цієї країни.
У травні Земфіра випустила антивоєнну пісню "Мясо".
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