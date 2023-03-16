Величезний астероїд розміром із будинок пролетить між Землею та Місяцем у п'ятницю, 17 березня 2023 року.

Про наближення небесного тіла пише Forbes.

Вчені виявили небесне тіло 13 березня, астероїд має діаметр близько 56 футів (17 метрів).

Це такий самий розмір, як у Челябінського, який упав у 2013 році у російському місті.

Вчені повідомляють, що астероїд завширшки приблизно 17 метрів має пролетіти повз Землю вже в п'ятницю, 17 березня. Але найголовніше не обсяги астероїда, а близькість до Землі, тобто відстань, де він перебуватиме під час свого польоту.

У NASA впевнені, що ніякого падіння астероїда на Землю не відбудеться, все ж таки дистанція від планети в 240 тисяч кілометрів може лякати.

Здебільшого так близько до Землі астероїди не підлітають. Тому у будь-якому випадку космічний камінь 2023 року EY вважається потенційно небезпечним.