До Землі мчить величезний астероїд шириною 17 метрів: коли він наблизиться [ Редагувати ]
Величезний астероїд розміром із будинок пролетить між Землею та Місяцем у п'ятницю, 17 березня 2023 року.
Про наближення небесного тіла пише Forbes.
Вчені виявили небесне тіло 13 березня, астероїд має діаметр близько 56 футів (17 метрів).
Це такий самий розмір, як у Челябінського, який упав у 2013 році у російському місті.
Вчені повідомляють, що астероїд завширшки приблизно 17 метрів має пролетіти повз Землю вже в п'ятницю, 17 березня. Але найголовніше не обсяги астероїда, а близькість до Землі, тобто відстань, де він перебуватиме під час свого польоту.
У NASA впевнені, що ніякого падіння астероїда на Землю не відбудеться, все ж таки дистанція від планети в 240 тисяч кілометрів може лякати.
Здебільшого так близько до Землі астероїди не підлітають. Тому у будь-якому випадку космічний камінь 2023 року EY вважається потенційно небезпечним.
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Вчені досі обчислюють траєкторію руху космічного об'єкта, тож дані можуть змінитися. У даний час це єдиний помічений астероїд, який має шанс зіткнутися з Землею. NASA оцінює ймовірність цієї події як 1 до 560, а Європейське космічне агентство - як 1 до 625
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